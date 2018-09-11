Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor

Başkanı Ali Koç, bugün Fenerbahçe TV'de saat 21:00'da Camiaya Sesleniş programına katılacak.Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe futbol takımının yeniden yapılanması sürecinden, olimpik sporlardaki gelişmelere ve mali disiplinin sağlanması için yapılan çalışmalara kadar tüm konularda açıklamalarda bulunacak.Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada Başkan Ali Koç Fenerbahçe hakkında tüm sorulara da cevap verecek.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Camiaya Sesleniş programına ilk olarak 24 Temmuz'da katılmış ve bu programın ileriki günlerde de devam edeceğini söylemişti. Bilindiği gibi sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe oynadığı ilk dört maçında 1 galibiyet 3 yenilgi alarak taraftarlarına biyik hayal kırıklığı yaşatmıştı.