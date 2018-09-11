Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
91698
ALTIN
248.361
DOLAR
6.4563
STERLİN
8.4390
EURO
7.5015
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor
Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımımız İsveç karşısında
A Milli Takımımız İsveç karşısında
Avrupa'nın en fazla transfer yapan takımı Juventus oldu
Avrupa'nın en fazla transfer yapan...

Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Fenerbahçe TV'de saat 21:00'da Camiaya Sesleniş programına katılacak.

Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Fenerbahçe TV'de saat 21:00'da Camiaya Sesleniş programına katılacak.

11 Eylül 2018 Salı 09:00
Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor

Başkan Ali Koç Camiaya sesleniyor

   Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Fenerbahçe TV'de saat 21:00'da Camiaya Sesleniş programına katılacak.Fenerbahçe başkanı, Fenerbahçe futbol takımının yeniden yapılanması sürecinden, olimpik sporlardaki gelişmelere ve mali disiplinin sağlanması için yapılan çalışmalara kadar tüm konularda açıklamalarda bulunacak.Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada Başkan Ali Koç Fenerbahçe hakkında tüm sorulara da cevap verecek. 

  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Camiaya Sesleniş programına ilk olarak 24 Temmuz'da katılmış ve bu programın ileriki günlerde de devam edeceğini söylemişti. Bilindiği gibi sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe oynadığı ilk dört maçında 1 galibiyet 3 yenilgi alarak taraftarlarına biyik hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Ali KoçFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımdan müthiş dönüş
A Milli Takımımız İsveç karşısında
A Milli Takımımız İsveç karşısında
Avrupa'nın en fazla transfer yapan takımı Juventus oldu
Avrupa'nın en fazla transfer yapan takımı Juventus oldu
Burak Yılmaz Darphane gibi para basıyor
Burak Yılmaz Darphane gibi para basıyor
TFF derbi programını açıkladı
TFF derbi programını açıkladı
Hamza Hamzaoğlu Rizespor'da
Hamza Hamzaoğlu Rizespor'da
Fenerbahçe'de borç 800 milyon euromu 
Fenerbahçe'de borç 800 milyon euromu 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim