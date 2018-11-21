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Başkan Ali Koç Trabzonspor deplasmanında tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Trabzonspor'la oynayacağı deplasman maçında tribünde yerini alacak

Başkan Ali Koç Trabzonspor deplasmanında tribünde

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Trabzonspor'la oynayacağı deplasman maçında tribünde yerini alacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:11
Başkan Ali Koç Trabzonspor deplasmanında tribünde

 Başkan Ali Koç Trabzonspor deplasmanında tribünde

  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç takımının Trabzonspor'la oynayacağı deplasman maçında tribünde yerini alacak.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçını tribünden izleme kararı aldığı öğrenildi. Koç geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda izleyen ilk Fenerbahçe Başkanı olmuştu.

   Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’a konuk olurken sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un mücadele için stada gidip gitmeyeceği ise merak konusu oldu.Göreve geldiği andan itibaren diğer kulüplerle bozulan ilişkileri düzeltmek için kolları sıvayan Koç’un, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Trabzonspor deplasmanına giderek maçı tribünden izleyeceği öğrenildi.

   3 Temmuz 2011’de başlayan ‘Şike Süreci’ sonrasında iki kulüp arasındaki ilişkiler gerginleşti ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yıllarca Trabzonspor deplasmanına gitmedi.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını da tribünden izleyen Ali Koç, sarı lacivertli kulübü Türk Telekom Stadyumu’nda başkan düzeyinde temsil eden ilk isim olmuştu.

Öte yandan Trabzon İl Güvenlik Kurulu, 25 Kasım’da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında sarı lacivertli taraftarların olmayacağını açıkladı. Deplasman yasağı kaldırılmasına rağmen iki kulüp arasındaki gerilim nedeniyle Fenerbahçe taraftarına uygulanan yasağın devam ettirilmesine karar verildi.

Sözcü

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Son Güncelleme: 21.11.2018 12:29
Anahtar Kelimeler:
Ali KoçTrabzonsporFenerbahçe
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