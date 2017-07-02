Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemde merak edilen Pepe transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.Taraftarların çok istediği Pepe ile ilgili konuşan Beşiktaş'ın Başkanı, "Pepe teması olduğu doğrudur. Evet istiyoruz. Başkaları da var listemizde. Pepe de, diğerleri de bize bağlı. Ancak biz kontrollü bütçe uyguluyoruz. Bunun dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Her transfer bizim istediğimiz şartlarda olursa gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.
Başkan Orman'dan Pepe açıklaması
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemde merak edilen Pepe transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemde merak edilen Pepe transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.Taraftarların çok istediği Pepe ile ilgili konuşan Beşiktaş'ın Başkanı, "Pepe teması olduğu doğrudur. Evet istiyoruz. Başkaları da var listemizde. Pepe de, diğerleri de bize bağlı. Ancak biz kontrollü bütçe uyguluyoruz. Bunun dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Her transfer bizim istediğimiz şartlarda olursa gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.