﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2017 Pazar 14:05

Başkan Orman'dan Pepe açıklaması

 Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemde merak edilen Pepe transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Başkan Orman'dan Pepe açıklaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Başkan Orman'dan Pepe açıklaması
   Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gündemde merak edilen Pepe transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu.Taraftarların çok istediği Pepe ile ilgili konuşan Beşiktaş'ın Başkanı, "Pepe teması olduğu doğrudur. Evet istiyoruz. Başkaları da var listemizde. Pepe de, diğerleri de bize bağlı. Ancak biz kontrollü bütçe uyguluyoruz. Bunun dışına çıkmayı düşünmüyoruz. Her transfer bizim istediğimiz şartlarda olursa gerçekleşecek" açıklamasını yaptı.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
PepeFikret Orman
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergin Ataman’dan şok sözler Ergin Ataman’dan şok sözler
Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş yeni sezonu açtı
Göztepe'de iki önemli transfer daha Göztepe'de iki önemli transfer daha
Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda yapıyor Fenerbahçe sezon hazırlıklarını Topuklu Yaylası'nda...
Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu Galatasaray Slovakya kamp kadrosu belli oldu
Yoga olimpiyat yolunda: Olimpiyatlarda Yogacılar da yarışacak Yoga olimpiyat yolunda: Olimpiyatlarda Yogacılar...
Yukarı Çık

Ergin Ataman’dan şok sözler
Galatasaray Odeabank’ın eski Başantrenörü Ergin Ataman, CNNTurk’de katıldığı  programında önemli...

Haberi Oku