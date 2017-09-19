Başkan Uysal, Şampiyonları Kabul Etti

Yunanistan'ın başkenti Atina’da yapılan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda zorlu rakiplerini yenerek altın madalyayı ülkemize taşıyan Muhammed Furkan Dursun ve Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası İkincisi Mustafa Safa Yıldırım, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a desteklerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapısında yetişerek dünya arenasında ülkemizi temsil eden iki başarılı sporculara ziyaret sırasında İBB Başakşehir Güreş Altyapı Sorumlusu Antrenör Cemal Bakır, Başakşehir Güreş Derneği Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, Başkan Yardımcısı Hamdi Demir, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demir ile Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi de eşlik etti.

“OLİMPİYAT STADI’NI TÜM SPOR DALLARINA UYGUN HALE GETİRİLECEK”

Güreşçileri tebrik eden Başekşehir Belediye Başkanı Uysal, Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadı çevresinin yeniden düzenlenerek ilçede tüm spor dalları için kullanılır hale getirmek istediklerini belirtti.

Uysal, “Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile önümüzdeki haftalarda bir görüşmemiz olacak bu görüşmede Atatürk Olimpiyat Stadı ile ilgili projemizi anlatmak istiyoruz. Stadın etrafını yeniden düzenleyerek binicilik, bisiklet kulüpleri gibi kulüpler kurarak daha aktif hale getirmek, ilçemiz sporcularının daha büyük başarılar kazanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Yeni Olimpiyat stadımıza ulaşım metro ile çok daha kolay. Yeni düzenlemelerle birlikte Olimpiyat Stadı’nda uluslararası turnuvalar düzenlemek istiyoruz” dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, sporcular Muhammed Furkan Dursun, Mustafa Safa Yıldırım, antrenör Cemal Bakır’ı, Başakşehir Güreş Derneği Başkanı Fatih Mehmet Yıldırım, Başkan Yardımcısı Hamdi Demir, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demir’i tebrik ederek, hediye takdim etti.