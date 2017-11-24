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Başkent derbisinde gülen taraf Osmanlıspor oldu

Ligin 13. hafta açılış maçında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Başkent derbisinde gülen taraf Osmanlıspor oldu

Ligin 13. hafta açılış maçında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etmeyi başardı.

24 Kasım 2017 Cuma 22:43
Başkent derbisinde gülen taraf Osmanlıspor oldu

ANKARA (AA) - Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçındaki başkent derbisinde Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

33. dakikada Lawal'ın attığı uzun pasla ceza alanı içinde topla buluşan Umar, topu ayağından fazla açınca kaleci Hopf, öne çıkarak tehlikeyi önledi.

38. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanı içinde önündeki rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada Umar'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanı içinde buluşan Serdar Gürler, kaleci Hopf'u geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı

46. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Khalili'nin ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte Skuletic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak, kornere çıktı.

50. dakikada kullanılan köşe atışında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Dialo'nun sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan ve Musa Çağıran topun önüne atlayarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Tugay Kacar'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta, kaleci Hopf'tan seken topu Serdar Gürler tamamlayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

88. dakikada Manu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, direkten dönen topla kale çizgisi üzerinde buluşan Muric, meşin yuvarlağı kaleye gönderemedi ve kaleci Hakan Arıkan topa hakim oldu.

89. dakikada Skuletic'in arkası dönük pozisyonda vuruşunda, kaleci Hakan Arıkan topu son anda kornere çelmeyi başardı.

Osmanlıspor müsabakayı 2-0 kazandı.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar

Anahtar Kelimeler:
Başkent DerbisiGençlerbirliğiOsmanlısporSporSüper Liğ
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