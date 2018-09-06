Basketbol dünyasının acı kaybı

Basketbol camiasının sevilen ismitrafik kazasında hayatını kaybetti.Basketbol dünyasının sevilen ismi, İsmet Badem hayatını kaybetti. Eski basketbol oyuncusu olan, sonrasında ise basketbol yorumculuğu ile insanlara basketbolu sevdiren İsmet Badem’in motosiklet kazasıyla öldüğü öğrenildi. Çanakkale'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Badem'in vefat haberini, oğlu Burçin Badem sosyal medya hesabından duyurdu. Burçin Badem, "Maalesef Babam İsmet Badem'i Kaybettik! Babam İsmet Badem'i yaklasik 1 saat önce kaybettik. Şu anda Çanakkale'ye gidiyorum. Ayrıntılı bilgilendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

İsmet Badem, bugün saat 15:00 sıralarında sosyal medya hesabından, bölgede motosiklet ile yaptığı geziden takipçilerine bir fotoğraf paylaşmıştı. Badem fotoğrafının üzerine yazdığı notta, "Dostlarla Çan-Biga Turu" ifadelerini kullanmıştı.