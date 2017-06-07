Basketbolda final serisi cuma başlıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımı ile Beşiktaş Sompo Japan ile oynayacağı Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi 1. ve 2. maçlarının bilet satışı başladı. Serinin birinci maçı 9 Haziran Cuma günü 20:00’de, ikinci mücadelesi ise 11 Haziran Pazar günü 18:00’de Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak.
Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım, şampiyonluğunu ilan edecek. Serinin ilk iki karşılaşması Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak. Üçüncü ve dördüncü mücadelelere ise Akatlar Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Gerekmesi durumunda beşinci maç Fenerbahçe Ülker Arena’da, altıncı maç Akatlar Spor Salonu’nda, yedinci maç ise Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak.