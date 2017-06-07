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07 Haziran 2017 Çarşamba 14:26

Basketbolda final serisi cuma başlıyor

 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımı ile  Beşiktaş Sompo Japan ile oynayacağı Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi 1. ve 2. maçlarının bilet satışı başladı.

Basketbolda final serisi cuma başlıyor
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Basketbolda final serisi cuma başlıyor
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımı ile  Beşiktaş Sompo Japan ile oynayacağı Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi 1. ve 2. maçlarının bilet satışı başladı. Serinin birinci maçı 9 Haziran Cuma günü 20:00’de, ikinci mücadelesi ise 11 Haziran Pazar günü 18:00’de Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak.
    Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan Play-off final serisinde dört galibiyet alan takım, şampiyonluğunu ilan edecek. Serinin ilk iki karşılaşması Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak. Üçüncü ve dördüncü mücadelelere ise Akatlar Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Gerekmesi durumunda beşinci maç Fenerbahçe Ülker Arena’da, altıncı maç Akatlar Spor Salonu’nda, yedinci maç ise Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanacak.
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Anahtar Kelimeler
Beşiktaş Sompo JapanFenerbahçe
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