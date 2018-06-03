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Basketbolda finalin adı belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 yendi ve seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.

Basketbolda finalin adı belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında TOFAŞ, deplasmanda Anadolu Efes'i 76-70 yendi ve seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.

03 Haziran 2018 Pazar 00:01
Basketbolda finalin adı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes'i 76-70 yenerek finale yükselen TOFAŞ'ın rakibi, Banvit'i yarı finalin diğer eşleşmesinde 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5. dakikasını Anadolu Efes, 10-8 üstünlükle geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde savunma sertliğini artıran TOFAŞ, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Anadolu Efes, peş peşe top kayıpları yapan rakibi karşısında 13. dakikada 22-19 öne geçti. Ardından Mejia, Henry ve Kadji'yle dış atışlarda isabetler bularak yeniden üstünlüğü eline alan TOFAŞ, 18. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 27-36. Konuk ekip, lacivert-beyazlılar önünde soyunma odasına 38-33 üstün girdi.

İkinci yarıya sadece Henry'nin elinden bulduğu 9 sayıyla etkili giren TOFAŞ, 24. dakikada farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 36-47. Birkan Batuk'un üçlüğü ve Crocker'a verilen sportmenlik dışı faulün ardından üst üste basketler üreten Anadolu Efes, 27. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) düşürdü. Ekstra paslarla orta ve dış atışlarda isabetler kaydeden konuk ekip, son periyoda 60-55 önde gitti.

Final periyoduna sert savunmayla başlayan Anadolu Efes, Dunston ve McCollum'un sayılarıyla 36. dakikada 64-63 öne geçti. İki ekip, son 1 dakika 45 saniyeye 70-70 beraberlikle girdi. Karşılıklı isabetsiz hücumların sonrasında TOFAŞ, Owens'ın basketiyle son 30 saniyeye 72-70 önde girerken, kalan sürede üstünlüğünü koruyarak maçı da 76-70 kazandı.

Öte yandan, Anadolu Efes forması giyen ABD'li forvet oyuncusu Sonny Weems, karşılaşmanın ilk çeyreğinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Muhabir: Metin Arslancan

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBasketbolPlay-offSporTahincioğlu Basketbol Süper LigiTofaşYarı Final
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