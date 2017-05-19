Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabında

Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında üst üste 16 galibiyet elde eden Bavyera ekibinin, bu başarısıyla Guinnes Rekorlar kitabına girmeye hak kazandığı bildirildi.
Kupa 1’de 17 Eylül 2014’ten 15 Şubat 2017’ye kadar sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih Kulübü adına ödülü, takım kaptanı Philipp Lahm ve Thomas Müller aldı.
Sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacak Lahm, bu tür rekorların sürekli elde edilmediğini belirterek, “Benim için ilk oldu.” dedi.