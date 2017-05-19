﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Mayıs 2017 Cuma 08:15

Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabında

Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı.

Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabında
Bayern Munih Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında üst üste 16 galibiyet elde eden Bavyera ekibinin, bu başarısıyla Guinnes Rekorlar kitabına girmeye hak kazandığı bildirildi.
Kupa 1’de 17 Eylül 2014’ten 15 Şubat 2017’ye kadar sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih Kulübü adına ödülü, takım kaptanı Philipp Lahm ve Thomas Müller aldı.
Sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacak Lahm, bu tür rekorların sürekli elde edilmediğini belirterek, “Benim için ilk oldu.” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Bayern MünihGuinness Rekorlar Kitabı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
32. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu 32. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli...
PFDK'dan kulüplere ceza yağdı PFDK'dan kulüplere ceza yağdı
NBA'nin en iyi ilk 5'i açıklandı NBA'nin en iyi ilk 5'i açıklandı
Galatasaray,Osmanlıspor'la oynuyor Galatasaray,Osmanlıspor'la oynuyor
Fenerbahçe-Real Madrid ,Euroleague sow başlıyor Fenerbahçe-Real Madrid ,Euroleague sow başlıyor
TFF Başkanı ve ekibi Türk futbolundan defolup gitsinler TFF Başkanı ve ekibi Türk futbolundan defolup gitsinler
Yukarı Çık

32. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler...
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32.ci haftanın maçlarının hakemleri belli oldu.

Haberi Oku