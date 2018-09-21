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BB Erzurumspor 0- Ankaragücü 1

 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis  6. haftasında BB Erzurumspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

BB Erzurumspor 0- Ankaragücü 1

 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis  6. haftasında BB Erzurumspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

21 Eylül 2018 Cuma 23:14
BB Erzurumspor 0- Ankaragücü 1

BB Erzurumspor 0- Ankaragücü 1

   Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis  6. haftasında BB Erzurumspor, evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadında oynanan mücadeleyi Ankaragücü 90+1. dakikadaki golle 1-0 kazandı.Karşılaşmanın başında, Ankaragücü kırmızı kartla sarsıldı. Kone, 8. dakikada yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu dakikadan sonra BB Erzurumspor oyunu Ankaragücü yarı alanına yıktı ve Hopf'un koruduğu kaleyi ablukaya aldı, ancak aradığı golü bir türlü bulamadı. Ev sahibi ekip, mücadelede tam 21 şut çekti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Kenan, Ankaragücü'ne galibiyeti getiren isim oldu.

 Bu sonucun ardından, BB Erzurumspor 2 puanda kalırken, Ankaragücü ise, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana yükseldi.Spor Toto Süper Ligin 7. haftasında Ankaragücü evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporAnkaragücü
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