BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı Başakşehir deplasmanda Erzurumspor'u tek golle geçerek 3 puanla kapattı.Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçı ile devam etti. Konuk ekip Medipol Başakşehir, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada hata yapmadı.
Dadaşlar, flaş bir galibiyete imza atarak seyircisinin önünde sezonun ilk üç puanına uzanmak istese de tribünleri dolduran seyircisi önünde çabalasa da en azından puana uzanamadı. Ligin iddialı ekiplerinden Başakşehir ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaybettiği haftayı avantajlı noktalamış oldu.
Sözcü