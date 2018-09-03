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BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı Başakşehir deplasmanda Erzurumspor'u tek golle geçerek 3 puanla kapattı.

BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı Başakşehir deplasmanda Erzurumspor'u tek golle geçerek 3 puanla kapattı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:13
BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1

BB Erzurumspor 0- Medipol Başakşehir 1

   Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftayı Başakşehir deplasmanda Erzurumspor'u tek golle geçerek 3 puanla kapattı.Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta heyecanı BB Erzurumspor Medipol Başakşehir maçı ile devam etti. Konuk ekip Medipol Başakşehir, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada hata yapmadı.

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir bir araya geldi. Üç maçta yalnızca bir puan alabilen ligin yeni ekibi Erzurumspor, iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Medipol Başakşehir’i konuk etti. Konuk ekip sahadan İrfan Can Kahveci’nin 26’da kaydettiği şık golle 1-0 galip ayrıldı.

Dadaşlar, flaş bir galibiyete imza atarak seyircisinin önünde sezonun ilk üç puanına uzanmak istese de tribünleri dolduran seyircisi önünde çabalasa da en azından puana uzanamadı. Ligin iddialı ekiplerinden Başakşehir ise Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kaybettiği haftayı avantajlı noktalamış oldu.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumspoMedipol Başakşehir
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