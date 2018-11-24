Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.735
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7659
EURO
5.9813
West Ham 0 -Manchester City 4
West Ham 0 -Manchester City...
Eibar 3- Real Madrid 0
Eibar 3- Real Madrid 0
BB Erzurumspor 1- Antalyaspor 0
BB Erzurumspor 1- Antalyaspor 0
Ankaragücü 1- Beşiktaş 4
Ankaragücü 1- Beşiktaş 4
Alanyaspor 5- Kayserisor 0
Alanyaspor 5- Kayserisor 0

BB Erzurumspor 1- Antalyaspor 0

BB Erzurumspor evinde Antalyaspor'u tek golle geçti.

BB Erzurumspor 1- Antalyaspor 0

BB Erzurumspor evinde Antalyaspor'u tek golle geçti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:11
BB Erzurumspor 1- Antalyaspor 0

BB Erzurumspor 1- Antalyaspor 0

   BB Erzurumspor evinde Antalyaspor'u tek golle geçti.Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Antalyaspor’u ağırlayan Erzurumspor sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Seyircisi önünde etkili bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılarda 76.dakikada Özer Hurmacı’nın kullandığı serbest vuruşta Diego’nun ters vuruşu ağlara gitti.

2 topu direkten dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 puanı tek golle aldı ve ligde puanını 14’e çıkararak 11.sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Akhisar’a 2-1 kaybeden Antalyaspor bu hafta da yine deplasmandan eli boş döndü ve 20 puanla 5.sırada kaldı.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
West Ham 0 -Manchester City 4
West Ham 0 -Manchester City 4
Eibar 3- Real Madrid 0
Eibar 3- Real Madrid 0
Ankaragücü 1- Beşiktaş 4
Ankaragücü 1- Beşiktaş 4
Alanyaspor 5- Kayserisor 0
Alanyaspor 5- Kayserisor 0
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim