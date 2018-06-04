Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99250
ALTIN
191.183
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1263
EURO
5.3631
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Futbolda 1. transfer dönemi 9...
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı
Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı
Belçika'nın '2018 FIFA Dünya Kupası' kadrosu belli oldu
Belçika'nın '2018 FIFA Dünya Kupası'...
Türkiye 560. maçına çıkıyor
Türkiye 560. maçına çıkıy

Belçika'nın '2018 FIFA Dünya Kupası' kadrosu belli oldu

Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

Belçika'nın '2018 FIFA Dünya Kupası' kadrosu belli oldu

Belçika Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki nihai kadrosu açıklandı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 14:51
Belçika'nın '2018 FIFA Dünya Kupası' kadrosu belli oldu

ANKARA (AA) - Teknik direktör Roberto Martinez, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'ndaki 23 kişilik kadrosunu belirledi.

Portekiz ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Vincent Kompany'yi kadroya alan Martinez, Los Angeles Kulübünün stoperi Laurent Ciman'ı da tedbiren Rusya'ya götürmeye karar verdi.

Takımların, turnuvadaki ilk maçlarından bir gün öncesine kadar oyuncu listelerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

2018 Dünya Kupası’nda Panama, Tunus ve İngiltere'nin bulunduğu G grubunda mücadele edecek Belçika'nın kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (Wolfsburg)

Savunma: Toby Alderweireld (Tottenham), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City)

Orta saha: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Quanjian), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Youri Tielemans (Monaco), Mousa Dembele (Tottenham)

Forvet: Michy Batshuayi (Chelsea), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Son Güncelleme: 04.06.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Futbolda 1. transfer dönemi 9 Haziran'da başlayacak
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Fenerbahçe'de başkanlık töreni yarın
Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı
Atletizmde Türkiye rekoru kırıldı
Türkiye 560. maçına çıkıyor
Türkiye 560. maçına çıkıyor
Potada final mücadelesi başlıyor
Potada final mücadelesi başlıyor
Fenerbahçe hisseleri Ali Koç ile yükseldi
Fenerbahçe hisseleri Ali Koç ile yükseldi
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi: Ali Koç büyük farkla kazandı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim