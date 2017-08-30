Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed

İSTANBUL (AA) -Galatasaray Dergisi'nde röportajı yayımlanan Faslı futbolcu Younes Belhanda, "Bu hayattaki kahramanın kim?" şeklindeki soruya "Hz. Muhammed." yanıtını verdi.
Türkiye'den daha önce de transfer tekliği aldığını hatırlatan Belhanda, "Türkiye bilinen bir futbol ülkesi. Galatasaray da Avrupa'nın güçlü ekiplerinden, devamlı şampiyon olan bir takım. Galatasaray'da her dönem çok büyük oyuncular yer aldı. Galatasaray'dan transfer teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim." değerlendirmesinde bulundu.
Muhabir: Ercan Çakar