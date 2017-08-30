Belhanda: Hayattaki kahramanım Hz. Muhammed

İSTANBUL (AA) -Galatasaray Dergisi'nde röportajı yayımlanan Faslı futbolcu Younes Belhanda, "Bu hayattaki kahramanın kim?" şeklindeki soruya "Hz. Muhammed." yanıtını verdi.

Belhanda, kendisi dahil takıma birçok yeni oyuncunun katıldığını aktararak, "Yeni bir takım kurulduğu zaman mutlaka zorluklar olur ama benim şu an takımımızda gördüğüm savaşan ruha sahip bir ekip olduğu. Yeni oyunculardan kurulu ama mücadele eden bir takım. Taktik olarak bazı eksiklerimiz var. Taktik anlayış zamanla, beraber oynadıkça daha iyi olacaktır. Bence önemli olan, sahadaki herkesin birbiri için mücadele etmesi. Buna sahip olmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den daha önce de transfer tekliği aldığını hatırlatan Belhanda, "Türkiye bilinen bir futbol ülkesi. Galatasaray da Avrupa'nın güçlü ekiplerinden, devamlı şampiyon olan bir takım. Galatasaray'da her dönem çok büyük oyuncular yer aldı. Galatasaray'dan transfer teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ercan Çakar

