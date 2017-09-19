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Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı

Bulgar futbolcu Dimitar Berbatov, ülkesinin futbol federasyonu başkanlığını hedefliyor.

Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı

Bulgar futbolcu Dimitar Berbatov, ülkesinin futbol federasyonu başkanlığını hedefliyor.

19 Eylül 2017 Salı 20:53
Berbatov'un hedefi federasyon başkanlığı

SOFYA (AA) - Bulgar futbolcu Dimitar Berbatov, geleceğini ülkesindeki spor sektörünün yönetiminde görüyor.

Kariyeri boyunca Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi takımlarda forma giyen 36 yaşındaki Berbatov, "Spor Menajerliği" dalında mezun olduğu Ulusal Spor Akademisi'nden diplomasını aldığı törende geleceği hakkında açıklamada bulundu.

Kariyerinin sonlarına yaklaştığını ve geleceğiyle ilgili fikir üretmek zorunda olduğuna işaret eden Berbatov, "Elimde olan bu diploma ile artık yönetici pozisyonuna gelebilirim. Acaba Bulgaristan Futbol Federasyonunun başına geçebilir miyim? Evet, bunu yaparım. Bakan bile olabilirim. Önümüzde yüksek hedefler olmalı ancak hedeflerimiz, zamanı gelince gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Hindistan'da Kerala Blasters ile sözleşmesi olan Berbatov, bu kulübün taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmak istemediğini belirtti.

Kendisini artık forvet olarak değil, daha çok orta saha pozisyonunda gördüğünü anlatan Berbatov, gençlerin önünü açmak istediğini söyledi. Berbatov, elinden geldiği kadarıyla futbolu daha popüler hale getirmek üzere çaba göstereceğini de sözlerine ekledi.

Muhabir: İhvan Radoykov

Son Güncelleme: 20.09.2017 09:10
Anahtar Kelimeler:
SporFutbolDimitar BerbatovBulgaristan
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