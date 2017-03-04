Beşiktaş 1- Çaykur Rizespor 0 Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Beşiktaş kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Beşiktaş 40. dakikada Gökhan Gönül'ün golüyle 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca siyah beyzalılar karşılaşmayı 1-0 kazandılar. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 53'e çıkarırken Çaykur Rizespor 20 puanda kaldılar.Maçta sarı kart gören Gökhan Gönül ve Quaresma kart cezalı durumuna düşerek önümüzdeki hafta oyanancak kayserispor maçında forma giyemeyecekler. Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk Rizespor: Diallo, İsmael, Orhan, Oboabona, Yakoubi, Robin Yalçın, Saadane, Recep, Nosa, Edomwonyi, Kweuke

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Beşiktaş kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.