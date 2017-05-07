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07 Mayıs 2017 Pazar 21:05

Beşiktaş 1-Fenerbahçe 1

Beşiktaş 1-Fenerbahçe 1
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Beşiktaş 1-Fenerbahçe 1
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren 30.cu haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, 45+1'de Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe 90+4'de Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Beşiktaş puanını 65'e yükseltti ve Medipol başakşehir ile arasındaki puan farkı 2'ye düştü

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in Maç Yorumu

   Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı lacivertli kulüpteki 'İlk genel kurulda başkanlığa adayım' diyen Ali Koç sürpriz bir şekilde Vodafone Arena'daki yerini aldı.
 
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