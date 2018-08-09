Beşiktaş 1- LASK LINZ 0
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaştı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıda da başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.
Saat 21.00’de başlayan ve Polonyalı hakem Bartosz Frankowski’nin yönettiği müsabakanın ilerleyen bölümlerinde Cyle Larin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ile önemli fırsatlardan yararlanamayan Beşiktaş farkı açma ve avantajını artırma şanslarını değerlendiremedi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.
Beşiktaş’ta transfer gündeminin odak noktası olan isim Domagoj Vida, müsabakayı tribünden takip ederken Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 71’de Lens’in yerine oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ – LASK LINZ
STAT: Vodafone Park
SAAT: 21:00
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Pepe, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Frieser, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner
Sözcü