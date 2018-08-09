Beşiktaş 1- LASK LINZ 0

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaştı.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.İkinci yarıda da başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Saat 21.00’de başlayan ve Polonyalı hakem Bartosz Frankowski’nin yönettiği müsabakanın ilerleyen bölümlerinde Cyle Larin, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens ile önemli fırsatlardan yararlanamayan Beşiktaş farkı açma ve avantajını artırma şanslarını değerlendiremedi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ağustos Perşembe günü Avusturya’da oynanacak.

Beşiktaş’ta transfer gündeminin odak noktası olan isim Domagoj Vida, müsabakayı tribünden takip ederken Kartal’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 71’de Lens’in yerine oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ – LASK LINZ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Bartosz Frankowski

SAAT: 21:00

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Necip, Pepe, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Frieser, Tetteh

TEKNİK DİREKTÖR: Oliver Glasner

Sözcü