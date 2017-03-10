Beşiktaş 1-Olmpiakos 1

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelede maçın ilk golü 36.dakikada ev sahibi takım Olympiakos'tan geldi. Cambiasso 36. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi.
Beşiktaş'ın maça dengeyi getiren golün ikinci yarının başında , 53. dakikada Aboubakar kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, 16 Mart'ta Vodafone Arena'da oynanacak maç öncesi avantajlı bir skorla evine döndü.
Stat: Georgios Karaiskakis Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Mario Diks (Hollanda)
Olympiakos: Leali, Figueiras, Retsos, Botia (Dk. 64 Da Costa), Cissokho, Cambiasso (Dk. 70 Martins), Romao, Elyounoussi, Fortounis (Dk. 73 Marin), Manthatis, Ansarifard
Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Quaresma, Talisca (Dk. 90+2 Gökhan İnler), Babel, Aboubakar (Dk. 82 Cenk Tosun) Goller: Dk. 36 Cambiasso (Olympiakos), Dk. 53 Aboubakar (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 15 Tolgay Arslan, Dk. 66 Marcelo (Beşiktaş)