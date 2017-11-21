Beşiktaş 1 Porto 1 Kartal Tur Atladı



UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Porto ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarıda durum değişkedi. Beşiktaş bu sonuçla tur atlayan takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son maçlar öncesi grubunu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükseldi.

Beşiktaş, Devler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor...

Siyah - Beyazlı temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak istediğini aldı! Grubunda oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 11 puana yükselen Beşiktaş, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca G Grubu'nu da lider tamamlamayı garantiledi. Öte yandan Beşiktaş son 16 primi olan 6 milyon Euro'yu da kasasına koydu...

MAÇTA ATILAN GOLLER:

Mücadelenin 29. dakikasında Porto, Beşiktaş karşısında Felipe Augusto'nun golü ile 1-0 öne geçti: Sağ taraftan Ricardo Pereira'nın yerden sert pasına Felipe Augusto düzgün bir vuruş yaptıyor ve maalesef topu ağlarımızla buluştu.

41. dakikada temsilcimiz Beşiktaş, Cenk Tosun'un muhteşem asistinde Talisca'nın golü ile karşılaşmada beraberliği yakaldı: Sol taraftan gelişen atakta Pereira'yı geçen Cenk Tosun ceza sahasına kat etti, boş durumdaki Talisca'ya pasını gönderdi ve Brezilyalı oyuncuya sadece dokunmak kaldı: 1-1.

MAÇTA ÖNEMLİ DAKİKALAR



DAKİKA 19. dakikada Babel’in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jose sektirdi. Seken topu savunma kornere uzaklaştırdı.



DAKİKA 29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo’nun içeri çevirdiği topa ön direkte Felipe’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



DAKİKA 33. dakikada Adriano’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

DAKİKA 39. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ricardo’nun içeri yaptığı ortada ön direkte Aboubakar’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



DAKİKA 41. dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk, sol çaprazdan ceza sahası içine girip, 3 kişinin arasından pasını Talisca’ya aktardı. Kale önünde topla buluşan Talisca’nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian Devis xx, Roberto Diaz Perez del Plomar xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx, Adriano xx, Tolgay xx, Atiba xx, Quaresma xx, Talisca xxx, Babel xxx, Cenk xxx

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Negredo, Oğuzhan, Medel, Lens, Caner

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Porto: Jose Sa xx, Pereira xx, Felipe xxx, Marcano xx, Alex Telles xx, Danilo xx, Herrera xx, Ricardo xx, Oliveira xx, Brahimi xxx, Aboubakar xx

Yedekler: Casillas, Hernani, Torres, Corona, Layun, Andre, Reyes

Teknik Direktör: Sergio Conceiçao

Goller: Felipe (dk. 29) (Porto), Talisca (dk. 41) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Herrera, Maxi Pereira (Porto), Talisca (Beşiktaş)

AZERBEYCAN’DAN BEŞİKTAŞ’A SİYAH- BEYAZ DESTEK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu konuk eden Beşiktaş’a Azerbaycan’dan destek geldi. Porto maçı süresince Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun siyah-beyaz aydınlandırılacağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında sahasında Porto ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’a kardeş ülke Azerbaycan’dan destek geldi. 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu’nun Türkiye saati ile 18.00’den 23.00’e kadar siyah-beyaz ışıklandırılacağı ve ‘Come to Beşiktaş’ yazısının görseli döneceği ifade edildi.