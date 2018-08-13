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Beşiktaş 2- Akhisarspor 1

   

Beşiktaş 2- Akhisarspor 1

   

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:04
Beşiktaş 2- Akhisarspor 1

Beşiktaş 2- Akhisarspor 1

   Beşiktaş lig maratonunda evinde oynadığı ilk maçını 2-1 kazandı.Beşiktaş sezonu Akhisarspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçla açtı. Siyah-Beyazlılar taraftarı önünde yeni sezona galibiyetle başlamayı başardı. İlk yarıda oldukça iyi bir performans gösteren Beşiktaş mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor ise ilk yarıda hiç etkili olamazken, 2. yarıda yapılan oyuncu değişiklikleri sonucu değiştirmeye yetmedi.

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Necip, Caner, Medel, Oğuzhan, Tolgay, Babel, Lens, Larin

Akhisarspor: Fatih, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Aykut Çeviker, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Sissoko, Daniel Larsson, Bilal, Seleznov

 

    Maçtan sonra açıklamada bulunana Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş çunları söyledi;“Taraftarımız bizim ititci gücümüz. Başkan, yönetim ve takım olarak bizler taraftarımızı temsil ediyoruz. Kazanmayı hak ettik ve kazandık. İkinci yarıda oyun tempomuz düştü. Basit bir hata ile golü yedik. Ancak oyun lehimize döndü. Daha etkili olabilirdik. Pozisyonlar bulduk ancak gol bulamadık. Oyunun tümünde biz etkiliydik.”

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAkhisarspor
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