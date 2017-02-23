Beşiktaş 2 - Hapoel 1

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel'i 2-1 yenerek yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar ilk maçta 3-1 yendiği Hapoel Beer-Sheva'yı sahasında 2-1 yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı. Beşiktaş, Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz oldu.
Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva: 2 - 1
Temsilcimizin gollerini 17, dakikada Aboubakar ve 87. dakikada Cenk Tosun kaydederken, İsrail ekibinin tek golü 64. dakikada Nwakaeme'den geldi.
Bu sonuçla Beşiktaş kupada son 16'ya kalırken, Hapoel Beer Sheva turnuvaya veda etti.
Stat: Vodafone Arena
HAKEMLER: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)
BEŞİKTAŞ: Fabri, Tosic, Marcelo, Atınç, Beck, Quaresma (Dk 61 Tolgay), Necip (Dk 72 Oğuzhan), Gökhan İnler, Talisca, Babel, Aboubakar (Dk 79 Cenk Tosun)
HAPOEL BEER SHEVA: Goresh, Turjmen, Tzedek, Ghadir (Dk 64 Melikson), Nwekaeme, Hoban, Ben Sahar (Dk 70 Barda), Broun (Dk 57 Buzaglo), Ohayon, Soares, Ogu
SARI KART: Dk 89 Marcelo (Beşiktaş), Dk 89 Barda (Hapoel Beer Sheva)
GOLLER: Dk 17 Aboubakar, Dk 87 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk 64 Nwakaeme (Hapoel Beer Sheva)