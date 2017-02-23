Beşiktaş, deplasmanda oynanan ilk maçta 3 - 1 mağlup ettiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı sahasında da 2 - 1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Beşiktaş 2 - Hapoel 1

Süper Lig'in lideri Beşiktaş,Avrupa Ligi'nde Hapoel'i 2-1 yenerek yoluna devam ediyor. Siyah-beyazlılar ilk maçta 3-1 yendiği Hapoel Beer-Sheva'yı sahasında 2-1 yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı. Beşiktaş, Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz oldu.Temsilcimizin gollerini 17, dakikada Aboubakar ve 87. dakikada Cenk Tosun kaydederken, İsrail ekibinin tek golü 64. dakikada Nwakaeme'den geldi.Bu sonuçla Beşiktaş kupada son 16'ya kalırken, Hapoel Beer Sheva turnuvaya veda etti.: Vodafone Arena: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya): Fabri, Tosic, Marcelo, Atınç, Beck, Quaresma (Dk 61 Tolgay), Necip (Dk 72 Oğuzhan), Gökhan İnler, Talisca, Babel, Aboubakar (Dk 79 Cenk Tosun): Goresh, Turjmen, Tzedek, Ghadir (Dk 64 Melikson), Nwekaeme, Hoban, Ben Sahar (Dk 70 Barda), Broun (Dk 57 Buzaglo), Ohayon, Soares, OguSARI KART: Dk 89 Marcelo (Beşiktaş), Dk 89 Barda (Hapoel Beer Sheva)GOLLER: Dk 17 Aboubakar, Dk 87 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk 64 Nwakaeme (Hapoel Beer Sheva)