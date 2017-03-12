Beşiktaş 2-Kayserispor 2
Beşiktaş, Olympiakos beraberliği sonrasında bu akşam ligde 24. hafta maçına çıktı.Beşiktaş Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçti, Kayserispor Umut Bulut'la eşitliği yakaladı. Beck'in kendi kalesine attığı golle Kayserispor 2-1 öne geçti.88.dakikada Abubakar beraberlik golünü attı.2-2.Bu sonuçla Beşiktaş punaını 54'e çıkarırken,Kaysarispor 27 puana ulaştı.
Beşiktaş: Fabri, Andreas Beck, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Aboubakar,Talisca, Babel, Cenk Tosun
Yedekler:Tolga Zengin, Mitrovic, Atınç, Tolgay, Gökhan İnler, Necip Uysal, Ömer Şişmanoğlu
Kayserispor: Ahamada, Levent, Kana Bıyık, Mabiala, Erkan Kaş, Rotman, Deniz Türüç, Lawal, Welliton, Varela, Umut Bulut
Yedekler: Muammer, Douglas Ferreira, Samba Sow, Kubilay, Umut Sönmez, Nguemo, Hakan Aslantaş
Goller:
Aboubakar 55' 1-0 (Beşiktaş)
Umut Bulut 64' 1-1 (Kayserispor)
Beck (kk) 82' 1-2 (Kayserispor)
Aboubakar 88' 2-2 (Beşiktaş)