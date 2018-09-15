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Beşiktaş 2- Yeni Malatyaspor 1
Beşiktaş 2- Yeni Malatyaspor 1

Beşiktaş 2- Yeni Malatyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5.haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Beşiktaş 2- Yeni Malatyaspor 1

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5.haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

15 Eylül 2018 Cumartesi 21:43
Beşiktaş 2- Yeni Malatyaspor 1

Beşiktaş 2- Yeni Malatyaspor 1

     Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 5.haftasında Beşiktaş evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti.Lig maratonuna Akhisarspor ve Erzurumspor galibiyetleri ile başlayan ancak daha sonra sahasında Antalyaspor'a yenilen, Bursaspor ile deplasmanda berabere kalan Beşiktaş 5. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

   Maçta ilk yarıda gol sesi gelmediİkinci yarıda Beşiktaş 52'de Pepe ile 1-0 öne geçti. 75'te Medel ikinci sarı kartla oyundan atıldı. 81'de Babel'in golüyle Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. 90'da Guilherme farkı bire indirdi.Maç Beşiktaş'ın 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 10'a çıkartırken, Yeni Malatyaspor 7 Puanda kaldı.

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Erkan, Donald, Murat, Adem, Aleksic, Guilherme, Boutaib

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşYeni Malatyaspor
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