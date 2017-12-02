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Beşiktaş 3-Galatasaray 0

  Spor Toto Süer Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. hafta maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Beşiktaş 3-Galatasaray 0

  Spor Toto Süer Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. hafta maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 21:32
Beşiktaş 3-Galatasaray 0

Beşiktaş 3-Galatasaray 0

    Spor Toto Süer Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. hafta maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.Mücadenin ilk dakikasında Beşiktaş gole çok yaklaştı. Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Cenk Tosun Muslera ile karşı karşıya kaldı. Açısı biraz dar olan golcü futbolcu zor pozisyonda uzak köşeye yerden şutunu çekti fakat Muslera kalesini gole kapattı.

   Maçın ikinci yarısını hemen başında sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasını Muslera elinden kaçırdı. Cenk Tosun boşta kalan topu ağlara gönderdi ve takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi.Karşılaşmanın 60. dakikasında Oğuzhan çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Defansın arkasına atılan topta Oğuzhan Muslera ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcu sert bir şut çekti fakat Uruguaylı kaleci kalesini gole kapattı.   69. dakikada Beşikta Tosic'in golü ile 2-0 öne geçti. Babel'in ceza sahası dışından sert şutu defanstan sekti. Tosic önüne düşen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi  Defansın arkasın atılan topta oyuna ikinci yarı giren Negredo Muslera ile karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcu kaleciden sıyrılıp topu boş kaleye gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 3-0

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
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