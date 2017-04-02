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02 Nisan 2017 Pazar 20:30

Beşiktaş 3-Gençlerbirliği 0

 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.cı hafta maçında Beşiktaş Gençlerbirliği'ni evinde ağırladı.

Beşiktaş 3-Gençlerbirliği 0
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Beşiktaş 3-Gençlerbirliği 0
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 26.cı hafta maçında Beşiktaş Gençlerbirliği'ni evinde ağırladı.Beşiktaş için en yakın rakibi Başakşehir'in puan kaybetmesinden sonra büyük önem taşıyan karşılaşmayı siyah beyazlılar 3-0 kazandılar.Maçta golleri 45+5 DK Beşiktaş ilk yarının uzatmalarında Oğuzhan ,61.dk-  Talisca ve 85.dakikada Ryan Babel attılar. Bu sonuçla lider Beşiktaş puanını 58 yaparak en yakın rakibi ile puan farkını 5 puana çıkarırken,Gençlerbirliği 32 puanda kaldılar. 
STAT: Vodafone Arena 
HAKEM: Serkan Çınar  
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk YEDEKLER: Tolga, Beck, Mitrovic, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Ring, Politevich, Uğur, Selçuk, Khalili, Anıl, Aydın, Serdar YEDEKLER: Taha, Orhan, Bady, Issah, Murat, Velikonja, Vedat Muriqi
TEKNİK DİREKTÖR: Ümit Özat

Konyaspor 2-Bursaspor 0
   Spor Toto Sper Lig'26 hafta diğer maçında Konyaspor Bursaspor'u evinde ağırladı.Ev sahibi Konyaspor karşılaşmayı 9.dakikada Nejc Skubic ve 82.dakikada Miloseviç ile 2-0 kazandı.Bu sonuçla Konyaspor puanını 38'e çıkarırken,Bursaspor 32 puanda kaldı.


ATİKER KONYASPOR
Serkan,Skubic,Ali Turan,Vukovic,Mehmet Uslu,Ali Çamdalı,Amir,Jonsson,Fofana,Ömer Ali,Bajic
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman
BURSASPOR
Harun,Ertuğrul,İsmail,Sivok,A.Behich,Jorquera,Merter,John,Batalla,Onur,Deniz
TEKNİK DİREKTÖR:Mutlu Topçu
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Anahtar Kelimeler
BeşiktaşGençlerbirliğiKonyasporBursaspor
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