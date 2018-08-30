Beşiktaş 3- Partizan 0

Beşiktaş ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan'ı farklı yenerek turu geçti.Maçta Beşiktaş 36. dakikada Pepe ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 45. dakikada Oğuzhan ile farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş, 69. dakikada Pepe ile farkı üçe çıkardı. Beşitkaş mücadeleyi 3-0 kazanarak gruplara kalmayı başardı.

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin

Partizan: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo