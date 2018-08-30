Beşiktaş 3- Partizan 0
Beşiktaş: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin
Partizan: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo
Beşiktaş ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Partizan'ı farklı yenerek turu geçti.
Beşiktaş 3- Partizan 0
Beşiktaş: Utku, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Quaresma, Larin
Partizan: Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, N.Miletic, Scekic, Ivanovic, Zakaric, Pantic, Zdjelar, Ricardo