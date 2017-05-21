Beşiktaş 4- Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı Aboubakar(2′), Quaresma(33′), Talisca(48′) ve Babel’in(64′) golleriyle 4-1 mağlup etti.Kasımpaşa’nın tek golünü ise Edouk(4′) kaydetti.
Beşiktaş bu galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala liderlğini devam ettirdi ve maç fazlasıyla puan farknıı 5’e çıkardı.
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Tunay, Eduok, Batuhan