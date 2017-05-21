Beşiktaş 4- Kasımpaşa 1

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı Aboubakar(2′), Quaresma(33′), Talisca(48′) ve Babel’in(64′) golleriyle 4-1 mağlup etti.Kasımpaşa’nın tek golünü ise Edouk(4′) kaydetti.Beşiktaş bu galibiyetle ligin bitimine 2 hafta kala liderlğini devam ettirdi ve maç fazlasıyla puan farknıı 5’e çıkardı.Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, AboubakarRamazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Tunay, Eduok, Batuhan

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı Aboubakar(2′), Quaresma(33′), Talisca(48′) ve Babel’in(64′) golleriyle 4-1 mağlup etti.Kasımpaşa’nın tek golünü ise Edouk(4′) kaydetti.