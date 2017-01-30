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30 Ocak 2017 Pazartesi 20:45

Beşiktaş 5,Konyaspor 1

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u konuk etti.

Beşiktaş 5,Konyaspor 1
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Beşiktaş 5,Konyaspor 1

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Vodafone Arena'da Atiker Konyaspor'u konuk etti.Beşiktaş 9. dakikada Ryan Babel, 28. dakiakda Oğuzhan Özyakup, 50. ve 56. dakikalarda Cenk Tosun'un attığı golle Atiker Konyaspor karşısında 4-0 öne geçti. 64. dakikada Tosic'in kendi kalesine attığı golle Konyaspor skoru 4-1'e getirdi.83.dakikada Cenk Tosun durumu 5-1 yapan golü attı.Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44 yaparken Konyaspor 27 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar;

   Beşiktaş maçın başında 9. dakikada Ryan Babel'in attığı golle Atiker Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti.  
   28. dakikada Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Quaresma pasını Oğuzhan'a attı. Oğuzhan yerden vuruşla topu ağlara gönderdi.
39. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ali Çamdalı'nın şutunda Fabri direk dibinde çok iyi uzandı ve topu kornere çeldi.
 İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle skoru 3-0'a taşıdı. Babel ceza sahasındaki Cenk ile topu buluşturdu. Cenk Tosun vuruşunu yaptı, top ağlarla buluştu.
56. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı golle skoru 4-0'a taşıdı. Quaresma, topu arka direkte yer alan Cenk'e ortaladı. Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlara gitti.
64. dakikada Tosic'in kendi kalesine attığı golle Konyaspor skoru 4-1'e getirdi.
83. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golle skoru 5-1'e getirdi. Bu golle Cenk Tosun hat-trick yapmış oldu.
Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 5-1 galip ayrıldı. 


HAKEM: Özgür Yankaya
 
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk
 
KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic
 
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Anahtar Kelimeler
BeşiktaşKonyaspor
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