Beşiktaş 9-Manisaspor 0

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında Beşiktaş evinde PTT 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'u 9-0 mağlup etti. Negredo'nun 4, Lens'in 3 gol attığı maçta Beşiktaş'ın diğer golleri Orkan Çınar ve Mustafa Pektemek'ten geldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur ilk maçında Grandmedical Manisaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar Vodafone Park Stadı’nda oynanan ve Bahattin Şimşek’in yönettiği karşılaşmayı 9-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş Manisaspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. As oyunculardan sadece Gökhan Gönül ve Adriano’nun olduğu kadroda genelde oynamayan veya sonradan oyuna giren futbolcular yer aldı. Şenol Güneş, kalede Tolga Zengin’e şans verirken defans hattını Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic ve Adriano’dan oluşturdu. Sistem olarak bu kez 4-4-2 dizilişi ile sahaya çıkan siyah-beyazlıların orta sahası Lens, Medel, Oğuzhan ve Orkan Çınar’dan oluşurken forvet ikilisinde Negredo ve Mustafa Pektemek görev yaptı.