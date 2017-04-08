Beşiktaş'a çifte şok; İki oyuncu bir hafta yok

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Quaresma oyuna devam edemedi. Cenk Tosun ise cezalı duruma düştüBeşiktaş'ta çifte şok!.. Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta; mücadele öncesi adelesinde sertleşme olan Quaresma, 34. dakikada kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Portekizli yıldızın yerine oyuna Aboubakar dahil oldu.Öte yandan karşılaşamada ilk golü atan Cenk Tosun gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ligde 17 golle zirvede yer alan Cenk Tosun, 28. haftada oynanacak olan Adanaspor maçında forma giyemeyecek.