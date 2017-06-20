Beşiktaş'a kötü haber;Talisca Manu ile anlaitı

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Talisca Mancherter United ile anlaştı.Portekiz basınının önde gelen ınternet sitesi Ojogo, Jose Mourinho'nun kendisine olan ilgisini kabul eden Anderson Talisca için Manchester United ile anlaştığı ve transferin gerçekleşmesi durumunda ise Beşiktaş'ın Brezilyalının yerine Benfica'da Andre Carillo'nun transfer edileceğini yazdı.