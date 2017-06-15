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15 Haziran 2017 Perşembe 21:16

Beşiktaş'a  taraftarın cezası ağır oldu

 Dün akşam evinde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı ağırlayan Beşiktaş taraftarının kurbanı oldu.

Beşiktaş'a  taraftarın cezası ağır oldu
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Beşiktaş'a  taraftarın cezası ağır oldu
   Dün akşam evinde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı ağırlayan Beşiktaş taraftarının kurbanı oldu.Karşılaşmada sahaya atılan ses bombaları nedeniyle iki kez duran ve sonunda hakem heyeti tarafından son 2.38 dakikası seyircisiz oynanan final serisinin 3. maçında çıkan olaylar nedeniyle siyahbeyazlılar ceza aldılar.
Sahasında çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.Yarın akşam evinde Fenerbahçe ile oynayacağı final serisinin 4. maçını siyahbeyazlılar seyircisinden yoksun olarak oynacaklar.
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