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10 Şubat 2017 Cuma 19:51

Beşiktaş ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Karabükspor deplasmanına çıktı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti.

Beşiktaş ağır yaralı
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Beşiktaş ağır yaralı
  Geçtiğimi hafta olaylı geçen maçta Fenerbahçe'ye kaybederek kupaya veda eden Beşiktaş lig maratınunda da ağır yara alıd.Şenol Güneş'in cezalı olarak tribünden seyrettiği karşılaşmada siyah beyazlılar 3 puan kaybettiler.Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Karabükspor deplasmanına çıktı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti.
Beşiktaş yenilgi sonrasında 44 puan ve maç fazlasıyla lider durumda, Karabükspor 27 puana yükselerek 10. sırada haftayı tamamladı. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Akhisar Belediyespor’u konuk edecek, Karabükspor ise Antalyaspor deplasmanında…
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BeşiktaşKarabükspor
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