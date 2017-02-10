Beşiktaş ağır yaralı

Geçtiğimi hafta olaylı geçen maçta Fenerbahçe'ye kaybederek kupaya veda eden Beşiktaş lig maratınunda da ağır yara alıd.Şenol Güneş'in cezalı olarak tribünden seyrettiği karşılaşmada siyah beyazlılar 3 puan kaybettiler.Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Karabükspor deplasmanına çıktı. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kaybetti.
Beşiktaş yenilgi sonrasında 44 puan ve maç fazlasıyla lider durumda, Karabükspor 27 puana yükselerek 10. sırada haftayı tamamladı. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Akhisar Belediyespor’u konuk edecek, Karabükspor ise Antalyaspor deplasmanında…