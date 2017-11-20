Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106123
ALTIN
161.431
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1496
EURO
4.5807
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu...
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları...
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar G Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto ile yarın yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 201. kez mücadele edecek.

Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar G Grubu'nda Portekiz temsilcisi Porto ile yarın yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 201. kez mücadele edecek.

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:25
Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci karşılaşmasında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 200 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 43'ünde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 200 karşılaşmada rakip fileleri 261 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 284 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 41. maç

Beşiktaş, Porto karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 41. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 40 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 8 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 39 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 73 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23. maç

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de 23. karşılaşmasını Porto ile oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 37 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 30 gol yedi.

Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bunu başaran ilk Türk takımı oldu.

Deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, Porto'yu ilk kez yenme başarısı göstermişti.

Evinde 101. maç

Siyah-beyazlı ekip, evindeki 101. Avrupa kupası maçını Porto'ya karşı yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 100 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 24 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 149 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 99 gol gördü.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPortoSporUEFA Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayalinin peşinden koştu, rekorların sahibi oldu
Hayalinin peşinden koştu, rekorların sahibi oldu
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Beşiktaş yarın tarihi maça çıkıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor
Fenerbahçe sahasında farklı galip
Fenerbahçe sahasında farklı galip
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem
Boston Celtics durdurulamıyor
Boston Celtics durdurulamıyor
DÜZELTME -
DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim