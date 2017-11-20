Beşiktaş Avrupa kupalarında 201. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci karşılaşmasında yarın Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 201. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 200 maçtan 76'sını kazandı, 81'ini yitirdi, 43'ünde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 200 karşılaşmada rakip fileleri 261 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 284 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 41. maç

Beşiktaş, Porto karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 41. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 40 karşılaşmada rakiplerine 12 kez üstünlük kurdu. 8 maçta berabere kalan Beşiktaş, 20 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 39 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 73 gol gördü.

Şenol Güneş ile 23. maç

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde de 23. karşılaşmasını Porto ile oynayacak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 37 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 30 gol yedi.

Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 10 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu

Bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto'yu 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bunu başaran ilk Türk takımı oldu.

Deplasmanda kazanan siyah-beyazlı ekip, Porto'yu ilk kez yenme başarısı göstermişti.

Evinde 101. maç

Siyah-beyazlı ekip, evindeki 101. Avrupa kupası maçını Porto'ya karşı yapacak.

Avrupa kupalarında rakiplerini 100 kez evinde konuk eden Beşiktaş, 52 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 24 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 24 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Evindeki maçlarda rakip fileleri 149 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 99 gol gördü.