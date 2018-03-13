Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına çıkıyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rövanş mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında 204. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 203 maçtan 77'sini kazandı, 82'ini yitirdi. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Avrupa arenasındaki 203 karşılaşmada rakip fileleri 264 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 291 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde 44. maç

Beşiktaş, Bayern Münih karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 44. mücadelesini yapacak.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, yaptığı 43 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 21 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 42 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 80 gol gördü.

Şenol Güneş, rekorunu 26 maça çıkaracak

Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 26 karşılaşmaya çıkaracak.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 25 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 40 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 37 gol yedi.

Beşiktaş, Güneş ile çıktığı 13 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarındaki farklı galibiyetleri

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde ağır yenilgiler aldı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyet üzüntüsünü ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bir başka İngiliz ekibi Leeds United'a da aynı organizasyonda 6-0 yenildi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki iki ağır yenilgisini ise yine Şampiyonlar Ligi'nde yaşadı. Geçen sezon dış sahada Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorla boyun eğen Beşiktaş, bu sezon da Bayern Münih'e Almanya'da 5-0 mağlup oldu.

Hükmen aldığı galibiyetler

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bıraktı.

Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı takım ayrıca 1986-1987'de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apoel ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Bayern Münih'e karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak

Beşiktaş, Bayern Münih ile Avrupa kupalarında yaptığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yer aldığı 1997-1998 sezonunda Bayern Münih ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle yaptığı her iki karşılaşmayı da 2-0'lık skorlarla yitirdi.

Beşiktaş, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu sezon Bayern Münih ile son 16 turunda eşleşirken, ilk karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı. Alman temsilcisine karşı ilk üç maçını yitiren siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmada rakibine ilk kez üstünlük kurmaya çalışacak.

Yediği gollerin yarısı Bayern Münih'ten

Alman takımlarının filelerini 6 kez havalandırabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 18 gol gördü.

Beşiktaş, kalesinde gördüğü gollerin yarısını Bayern Münih'ten yedi. 1997-1998 sezonundaki eşleşmedeki iki maçta rakibinin 4 golüne engel olamayan siyah-beyazlı takım, bu sezonki ilk karşılaşmada ise 5 kez gol yemenin üzüntüsünü yaşadı. Bayern Münih, Beşiktaş'a 3 maçta 9 gol atarken, siyah-beyazlı ekip henüz Alman ekibinin filelerini havalandırmayı başaramadı.

Siyah-beyazlı ekip, diğer Alman temsicileri Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Wolsfburg ve Leipzig ile oynadığı 7 karşılaşmada ise 9 gol yedi.

Bayern Münih, Türk takımlarına yenilmedi

Beşiktaş'ın yarın konuk edeceği Bayern Münih, şimdiye dek Türk takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı.

Türk temsilcileriyle 5 kez karşı karşıya gelen Alman ekibi, 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş'ı 3 maçta yenen Bayern Münih, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray ile oynadığı ilk maçı 6-0 kazandı. Alman ekibi, ikinci karşılaşmada sarı-kırmızılı rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.