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Beşiktaş Avrupa'da 12'nci

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, UEFA 2017-18 sezonu kulüpler sıralamasında 12'nciliğe yerleşti.

Beşiktaş Avrupa'da 12'nci

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, UEFA 2017-18 sezonu kulüpler sıralamasında 12'nciliğe yerleşti.

15 Eylül 2017 Cuma 12:53
Beşiktaş Avrupa'da 12'nci

ANKARA (AA) - Beşiktaş, UEFA 2017-18 sezonu kulüpler sıralamasında 12'nci basamakta yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynanan ilk hafta maçlarının ardından 2017-18 sezonunun kulüpler sıralaması güncellendi.

Ligde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan, Şampiyonlar Ligi'ne ise konuk olduğu Porto'yu 3-1 mağlup ederek başlayan Beşiktaş, bu sezonki listeye 12'nci sıradan girdi.

Listede yer alan diğer Türk takımları arasında Fenerbahçe (49), Galatasaray (119), Medipol Başakşehir (206) ve Atiker Konyaspor (207) bulunuyor.

UEFA'nın, kulüplerin son 5 yıldaki performansına göre düzenlediği genel sıralamada ise Beşiktaş 34'üncü, Galatasaray 46'ncı, Fenerbahçe 59'uncu, Trabzonspor 73'üncü, Osmanlıspor 116'ncı, Medipol Başakşehir 153'üncü, Atiker Konyaspor 163'üncü, Kardemir Karabükspor 171'inci, Bursaspor 172'nci sırada yer alıyor.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

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