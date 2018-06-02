Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
A Milli Futbol Takımı Tunus karşısında
A Milli Futbol Takımı Tunus...

Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Biz bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik ama Beşiktaş coşkusu böyle bir şeyi hissettirmedi." dedi.

Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, "Biz bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik ama Beşiktaş coşkusu böyle bir şeyi hissettirmedi." dedi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 23:47
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik

İZMİR (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği ve Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği tarafından İzmir'de bir otelde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin kongre sürecini izlerken aklına Beşiktaş'ta başkan seçildiği kongre sürecinin geldiğini anlatan Orman, "Beşiktaş, bu 6 yılı geçen süreç içerisinde aslına geri döndü. Aslımız nezakettir, zerafettir ve iyi insan olmaktır. 'İyi insan olan iyi Beşiktaşlıdır' lafını hep kullanarak bunu daha çok büyütme gayreti içerisinde olduk." dedi.

Orman, Beşiktaş'ın farklılığı ve centilmenliğinin herkese gösterildiği sürece büyümenin daha da artacağına inandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu sene bunu hep beraber yaşadık. Şu anda da birçok insan bana soruyor 'maça niye çıkmadık' diye. İşte, Beşiktaşlılık duruşu oydu, onun gereğini yaptık. Bu ramazanda birçok insanla bir araya gelmeye çalışıyorum, her yerde de şunu gördüm: Biz bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik ama Beşiktaş coşkusu böyle bir şeyi hissettirmedi. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama camia olmanın en önemli özelliği ilkelerinizin olması, duruşunuzun olması ve genetiğinize göre hareket etmenizdir. Allah'a hamdolsun ki bunun da görülmesinden büyük mutluluk duyuyorum. "

Evlilik teklifi

Orman'ın konuşmasının sonunda sahneye çıkan Sertaç Uğur, yanına kız arkadaşı Melike Orhan'ı davet edip "Siyahıma beyaz olur musun?" diyerek evlilik teklifinde bulundu.

Fikret Orman, Sertaç-Melike çiftinin yüzüklerini takarak ömür boyu mutluluklar diledi.

Geceye İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yanı sıra dernek üyeleri katıldı.

Muhabir: Eşber Ayaydın

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolda finalin adı belli oldu
Basketbolda finalin adı belli oldu
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız
Fenerbahçe Doğuş finalde
Fenerbahçe Doğuş finalde
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
'Beşiktaşlı duruşumuzdan asla taviz vermedik'
TFF yönetimi ibra edildi
TFF yönetimi ibra edildi
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim