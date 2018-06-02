Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik

İZMİR (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İzmir Beşiktaşlılar Derneği, Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği ve Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği tarafından İzmir'de bir otelde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin kongre sürecini izlerken aklına Beşiktaş'ta başkan seçildiği kongre sürecinin geldiğini anlatan Orman, "Beşiktaş, bu 6 yılı geçen süreç içerisinde aslına geri döndü. Aslımız nezakettir, zerafettir ve iyi insan olmaktır. 'İyi insan olan iyi Beşiktaşlıdır' lafını hep kullanarak bunu daha çok büyütme gayreti içerisinde olduk." dedi.
Orman, Beşiktaş'ın farklılığı ve centilmenliğinin herkese gösterildiği sürece büyümenin daha da artacağına inandığını vurgulayarak şunları kaydetti:
Orman'ın konuşmasının sonunda sahneye çıkan Sertaç Uğur, yanına kız arkadaşı Melike Orhan'ı davet edip "Siyahıma beyaz olur musun?" diyerek evlilik teklifinde bulundu.
Fikret Orman, Sertaç-Melike çiftinin yüzüklerini takarak ömür boyu mutluluklar diledi.
Geceye İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın yanı sıra dernek üyeleri katıldı.
Muhabir: Eşber Ayaydın