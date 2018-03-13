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Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında Almanya temsilcisi ile karşılaşacak.

Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın sahasında Almanya temsilcisi ile karşılaşacak.

13 Mart 2018 Salı 10:16
Beşiktaş Bayern Münih'i konuk ediyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçta Allianz Arena'da rakibine 5-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor.

Vida kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.

Quaresma görev bekliyor

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor.

Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

Son Güncelleme: 13.03.2018 08:27
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiSporSon 16 TuruFutbolBeşiktaşBayern Münih
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