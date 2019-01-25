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Beşiktaş BB Erzurumspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 19. haftası bu akşam oynanacak Beşiktaş, BB Erzurumspor maçıyla başlıyor.B

Beşiktaş BB Erzurumspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 19. haftası bu akşam oynanacak Beşiktaş, BB Erzurumspor maçıyla başlıyor.B

25 Ocak 2019 Cuma 10:21
Beşiktaş BB Erzurumspor'u ağırlıyor

Beşiktaş BB Erzurumspor'u ağırlıyor

    Süper Lig'in 19. haftası bu akşam oynanacak Beşiktaş, BB Erzurumspor maçıyla başlıyor.Beşiktaş BB Erzurumspor'u bu akşam  Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş'ın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak..

   Beşiktaş, bu akşam oynayacağı mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, bu akşamki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.Siyah-beyazlılar, geride kalan 18 haftada topladığı 29 puanla altıncı sırada yer alıyor. Beşiktaş, rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmıştı.

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Son Güncelleme: 25.01.2019 07:31
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBüyükşehir Belediye Erzurumspor
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