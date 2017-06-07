Beşiktaş Caner'in bonservisini aldı

Beşiktaş sezon başında İnter'den kiraladığı Caner Erkin'in bonservisini aldı.Beşiktaş, sezon başında Inter'den kiraladığı Caner Erkin'in bonservisini aldı.Beşiktaş Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na, (KAP) milli futbolcunun 750 bin Euro bonservis karşılığında transferinin tamamlanacağını duyurdu. Beşiktaş ayrıca, Brezilyalı futbolcusu Luiz Rhodolfo'nun, Flamengo'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını bildirdi.
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle: Caner Erkin'in transferi konusunda İnter kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. İnter kulübüne 750.000 AVRO sözleşme fesih bedeli ödenecektir. Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir. Ayrıca; Luiz Rhodolfo Dini Gaito'nun transferi konusunda Flamengo kulübü ile görüşmelere başlanmıştır.