Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

Beşiktaş'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

18 Kasım 2017 Cumartesi 14:05
Beşiktaş'da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 21 Kasım Salı günü evinde oynayacağı G Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara alan siyah-beyazlı ekip, Portekiz temsilcisiyle oynayacağı maçın ilk çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş yönetimde yapılan antrenmanda, Akhisarspor karşılaşmasında forma giyen oyuncuların salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

İdmanda, diğer oyuncuların ise ısınma ve esneme hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yaptığı aktarıldı.

Antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdiği kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Muhabir: Sezer Yavuz

Son Güncelleme: 18.11.2017 13:00
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiŞenol GüneşSporPortoBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boston Celtics durdurulamıyor
Boston Celtics durdurulamıyor
DÜZELTME -
DÜZELTME - "Sivassporlu oyunculara moral yemeği" başlıklı, 17 Kasım Cuma günü yayına verdiğimiz haberimizin spotunda, Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir'e ait "Fenerbahçe'yi yeneceğiz diye bir iddiamız yok. Fenerbahçe son zamanlarda sıkıntılı
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Başakşehir, Galatasaray'a acımadı; 5 - 1
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim