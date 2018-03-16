Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenen, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Hafta sonu Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu zorlu periyotta galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Beşiktaş bu sezon ayrıca, ligin 3. haftasından itibaren, Bursaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u da 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış, bu istatistiği 6. haftadaki 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle sonlanmıştı.

Namağlup serisini uzatmak istiyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak.

Ligde daha önce 9 ila 16. haftalarda üst üste 8 maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, aynı performansı 18 ile 25. haftalar arasında da gösterdi. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e yenilmezse bu seriyi 9 maça çıkaracak.

Muhabir: Ercan Doğan