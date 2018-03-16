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Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde

18 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde

18 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

16 Mart 2018 Cuma 10:16
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenen, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Hafta sonu Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu zorlu periyotta galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Beşiktaş bu sezon ayrıca, ligin 3. haftasından itibaren, Bursaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u da 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış, bu istatistiği 6. haftadaki 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle sonlanmıştı.

Namağlup serisini uzatmak istiyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak.

Ligde daha önce 9 ila 16. haftalarda üst üste 8 maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, aynı performansı 18 ile 25. haftalar arasında da gösterdi. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e yenilmezse bu seriyi 9 maça çıkaracak.

Muhabir: Ercan Doğan

Son Güncelleme: 16.03.2018 07:21
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğSpor Toto Süper LigSporMedpol BaşakşehirFutbolBeşiktaş
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