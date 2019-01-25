Beşiktaş evinde kayıp

Beşiktaş evinde oynadığı BB Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak çok önemli 3 puandan oldu.Spor Toto Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında B.B. Erzurumspor'u ağırladı. İkinci yarısı yüksek tempoda geçen mücadelede konuk ekip Erzurumspor 69. dakikada Dorukhan Toköz'ün kendi kalesine gönderdiği top ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Konuk ekip Beşiktaş kalesinde gördüğü golün ardından taraftarın desteğini arkasına aldı ve genç oyuncu Dorukhan Toköz'ün attığı gol ile skoru eşitlemeyi başardı. Maçın 87. dakikasında Ricardo Quaresma kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

Bu sonuçla Beşiktaş 29 puana yükselirken BB Erzurumspor puanını 19'a çıkardı.Siyah-beyazlı takım önümüzdeki hafta Antalyaspor'a konuk olacak. BB Erzurumspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.