Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103199
ALTIN
161.847
DOLAR
3.9369
STERLİN
5.2969
EURO
4.6726
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne...
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Totti: Tribünde olmak daha çok...
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti...
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek

Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 33 maçta rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 33 maçta rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

30 Kasım 2017 Perşembe 14:20
Beşiktaş evinde yenilgiyi unuttu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş'ın bileği, ligde iç sahada bükülmüyor.

Ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig'de iç saha karşılaşmalarında son yenilgisini Akhisarspor'a karşı aldı.

Siyah-beyazlı takım evinde oynadığı son 33 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de kendi sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 33 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

33 maçta 85 puan

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 maçta 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

Geçen sezon Galatasaray ile oynanan lig maçının ilk yarısı 2-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona ermiş, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Tek mağlubiyet Türkiye Kupası'nda

Vodafone Park'ta oynadığı lig ve Avrupa maçlarında rakiplerine galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, kendi sahasındaki tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı kupa maçında aldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.

Son Güncelleme: 30.11.2017 12:50
Anahtar Kelimeler:
Vodafone ParkSüper LiğSporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'dan 6 Süper Lig kulübüne ceza
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Totti: Tribünde olmak daha çok acı veriyor
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Derbide golcü ve kalecilerin rekabeti yaşanacak
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Dünya Kupası'nda kura heyecanı
Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 14. hafta hakemleri belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek
Passolig kartlı taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Passolig kartlı taraftar sayısı yüzde 30 arttı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: Teknik direktörümüz ve takımımızın arkasındayız
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım: Teknik direktörümüz ve takımımızın arkasındayız

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim