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16 Haziran 2017 Cuma 09:22

Beşiktaş-Fenerbahçe final serisinin 4. maçına çıkıyorlar

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı , Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan’a konuk oluyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe final serisinin 4. maçına çıkıyorlar
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Beşiktaş-Fenerbahçe final serisinin 4. maçına çıkıyorlar
   Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı , Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off Final Serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sompo Japan’a konuk oluyor.
Bu akşam 20:00’de Akatlar Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ve NTV Spor kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Altuğ Köselerli hakem üçlüsü yönetecek.
Final serisinin üçüncü maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu’nun, Beşiktaş Sompo Japan'a verdiği 2 maç seyircisiz oynama cezası sebebiyle karşılaşma seyircisiz oynanacak.
Fenerbahçemiz, 3-0 önde olduğu seride bu maçı da kazanması halinde, 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayacak.Beşiktaş Sompo Japan'ın galip gelmesi durumunda seri 3-1 olacak ve  beşinci maç Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da,oynanacak.
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Anahtar Kelimeler
Beşiktaş Sompo JapanFenerbahçe
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