Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 14. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş derbiyi kazanarak aradaki 6 puanlık farkı azaltmak isterken Galatasaray galip gelip puan farkın Beşiktaş ile 9 yapmak peşinde.Bu sezon hiç büyük maç kazanamayan Igor Tudorlu Galatasaray ise Beşiktaş'ı devirerek puan farkını açmak istiyor.Beşiktaş ise galip gelerek 6 olan puan farkını 3'e indirme peşinde.

BEŞİKTAŞ :Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk.

GALATASARAY :Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis.