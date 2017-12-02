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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu  14. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puan mücadelesi verecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu  14. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puan mücadelesi verecek.

02 Aralık 2017 Cumartesi 18:50
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

   Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu  14. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş derbiyi kazanarak aradaki 6 puanlık farkı azaltmak isterken Galatasaray galip gelip puan farkın Beşiktaş ile 9 yapmak peşinde.Bu sezon hiç büyük maç kazanamayan Igor Tudorlu Galatasaray ise Beşiktaş'ı devirerek puan farkını açmak istiyor.Beşiktaş ise galip gelerek 6 olan puan farkını 3'e indirme peşinde.

BEŞİKTAŞ :Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk.

GALATASARAY :Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasarayOdeabank
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