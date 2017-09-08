Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109743
ALTIN
148.317
DOLAR
3.4025
STERLİN
4.4726
EURO
4.1036
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur...

Beşiktaş galibiyet serisi peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş galibiyet serisi peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek.

08 Eylül 2017 Cuma 09:47
Beşiktaş galibiyet serisi peşinde

İSTANBUL (AA) - Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 toplayan siyah-beyazlı ekip, milli aranın ardından Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma, yarın saat 17.00'de Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Adriano ve Gökhan Gönül sakat

Siya-beyazlı ekipte Kardemir Karabükspor maçı öncesi Adriano Correia ile Gökhan Gönül'ün sakatlığı bulunuyor.

Sezohn öncesi ameliyat edilen Gökhan Gönül henüz takıma katılamazken, Adriano'nun ise sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle tedavisi sürüyor.

Kardemir Karabükspor karşısında kadroyu ağırlıklı olarak bozmaması beklenen teknik direktör Şenol Güneş, Adriano'nun son durumuna göre ilk 11'i şekillendirecek. Yeni transferlerden Pepe'yi şu ana dek ilk 11'de görevlendiren tecrübeli teknik adam, Gökhan Gönül ve Adriano'nun sakatlığı nedeniyle sağ bekte arayış içinde olacak. Adriano'nun oynamaması halinde Güneş'in bu bölgede Atiba Hutchinson ve Necip Uysal ikilisinden birine görev vermesi bekleniyor. Hutchinson'un sağ bekte oynaması halinde Gary Medel, ilk 11'de şans arayacak.

Zorlu seri başlıyor

Beşiktaş, Kardemir Karabükspor maçıyla eylül ayındaki zorlu maç serisine başlayacak.

Bu ay içindeki ilk maçını Kardemir Karabükspor ile yapacak siyah-beyazlı takım, 13 Eylül Çarşamba günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül'de Atiker Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, 23 Eylül'de ise Fenerbahçe ile derbi mücadelesi verecek. Beşiktaş, zorlu seriyi 26 Eylül'de Leipzig maçıyla tamamlayacak.

Muhabir: Ercan Doğan

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolKardemir KarabüksporSporSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor, Sosa'yı borsaya bildirdi
Fenerbahçe, Janssen'i kiralıyor
Fenerbahçe, Janssen'i kiralıyor
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Yusuf Erdoğan Bursaspor'da
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Fenerbahçe'den süper forvet transferi
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
Venus Williams'ı eleyen Stephens finalde
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
 Süper Lig 4.hafta heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Kura Çekimi yapıldı
Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta
Wanamaker Fenerbahçe Doğuş'ta

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim