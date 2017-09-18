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Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

18 Eylül 2017 Pazartesi 22:14
Beşiktaş galibiyet serisini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

11. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner'in soldan yaptığı ortaya ön direkte iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

15. dakikada savunmadan seken topa Talisca ceza sahası içinde şık bir vuruş yaptı. Kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

27. dakikada Manyama'nın kullandığı serbest vuruşta Volkan Fındıklı altıpas üzerinde topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Adriano ceza sahası dışından sert vurdu, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

39. dakikada Talisca'nın ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada rakiplerinden sıyrılıp sağdan ceza sahasına giren Quaresma ayağının dışıyla yaptığı vuruşta Cenk Tosun topa müdahale etti, kaleci ayaklarıyla gole izin vermedi.

53. dakikada Fofana, Beşiktaşlı oyunculardan sıyrılıp ceza sahası dışından vurdu, meşin yuvarlak Fabricio'da kaldı.

57. dakikada Quaresma'nın sağdan ortasında Cenk Tosun ön direkte meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

66. dakikada Beşiktaş, farkı ikiye çıkardı. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Quaresma sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

81. dakikada Milosevic uzak mesafeden sert bir şut çekti, top yandan auta çıktı.

86. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Tolgay Arslan'ın şutunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle direkten kornere gitti.

90+5. dakikada Caner Erkin'in getirdiği topla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lens'in vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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