Beşiktaş ile Atiker Konyaspor 33. maça çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 33. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, geride kalan 32 karşılaşmadan 18'ini kazandı, 10'unda berabere kaldı, 4'ünü yitirdi.

Lig müsabakalarında Beşiktaş'ın 66 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maç 2-2 bitti, ikinci yarıda Vodafone Park'ta Beşiktaş 5-1 galip geldi.

Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı. Samsun'da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş son 11 maçta 4 kez kazanabildi

Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte zorlanıyor.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 11 lig maçından 4'ünü kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada, iki takım arasındaki 32 lig maçından Konyaspor 11'inde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.

Beşiktaş'ın evindeki maçlar

Beşiktaş, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 16 maçtan 12'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Evinde Konyaspor'a 40 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 10 gol gördü.

Bu arada, Beşiktaş'ın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig maçı İzmir'de oynanmış ve 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlılar, yeni stadının yapımı aşamasında 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise rakibine 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş'tan tarihi fark

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.

Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

Muhabir: Çetin Arslancan